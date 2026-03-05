تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:21
A-
A+
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في اليوم السادس من الحرب، هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة الإيرانية طهران، فيما أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ووفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة طهران، اليوم الخميس، مؤكدة أن إيران قامت بتفعيل دفاعاتها.

وأعقبت هذه الانفجارات إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، مستهدفة إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم بإيران، ما أسفر عن تدمير هذه المنصة التي كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل.

كما دمر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاعية في أصفهان قال إنها كانت تستهدف طائراته.
إغراق 20 سفينة
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية تمكنت من استهداف وإغراق أكثر من عشرين سفينة تابعة للقوات البحرية الإيرانية وإرسالها إلى قاع البحر، بحسب ما جاء في البيان.

وأضافت "سنتكوم" أن العمليات الأخيرة أسفرت الليلة الماضية عن إغراق سفينة حربية من طراز "سليماني"، نسبة إلى القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتنضم إلى قائمة السفن الإيرانية التي تم استهدافها خلال العمليات العسكرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: بدأنا موجة جديدة من الهجمات
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا موجة جديدة كبيرة من الهجمات على أهداف معادية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا اسرائيليا في حيفا جراء موجة جديدة من هجماتنا الجوية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: موجة الهجمات الأولى استهدفت قواعد سلاح الجو والحرس الثوري ومنشآت صاروخية ومنصات إطلاق صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري

فيلق القدس

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-05
Lebanon24
05:20 | 2026-03-05
Lebanon24
05:11 | 2026-03-05
Lebanon24
04:30 | 2026-03-05
Lebanon24
04:20 | 2026-03-05
Lebanon24
04:04 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24