الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل

في اليوم السادس من الحرب، هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة ، فيما أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه .



ووفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة طهران، اليوم الخميس، مؤكدة أن إيران قامت بتفعيل دفاعاتها.



وأعقبت هذه الانفجارات إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، مستهدفة إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.



من جانبه، أعلن الجيش تنفيذ هجوم على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم بإيران، ما أسفر عن تدمير هذه المنصة التي كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل.



كما دمر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاعية في أصفهان قال إنها كانت تستهدف طائراته.

إغراق 20 سفينة

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية تمكنت من استهداف وإغراق أكثر من عشرين سفينة تابعة للقوات البحرية الإيرانية وإرسالها إلى قاع البحر، بحسب ما جاء في البيان.



وأضافت "سنتكوم" أن العمليات الأخيرة أسفرت الليلة الماضية عن إغراق سفينة حربية من طراز "سليماني"، نسبة إلى القائد السابق لفيلق التابع للحرس الثوري ، لتنضم إلى قائمة السفن الإيرانية التي تم استهدافها خلال العمليات العسكرية.