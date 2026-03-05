تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
Lebanon 24
05-03-2026
|
01:21
في اليوم السادس من الحرب، هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة
الإيرانية
طهران
، فيما أطلقت
إيران
موجة جديدة من الصواريخ باتجاه
إسرائيل
.
ووفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة طهران، اليوم الخميس، مؤكدة أن إيران قامت بتفعيل دفاعاتها.
وأعقبت هذه الانفجارات إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن
الحرس الثوري
إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، مستهدفة إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.
من جانبه، أعلن الجيش
الإسرائيلي
تنفيذ هجوم على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم بإيران، ما أسفر عن تدمير هذه المنصة التي كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل.
كما دمر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاعية في أصفهان قال إنها كانت تستهدف طائراته.
إغراق 20 سفينة
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية تمكنت من استهداف وإغراق أكثر من عشرين سفينة تابعة للقوات البحرية الإيرانية وإرسالها إلى قاع البحر، بحسب ما جاء في البيان.
وأضافت "سنتكوم" أن العمليات الأخيرة أسفرت الليلة الماضية عن إغراق سفينة حربية من طراز "سليماني"، نسبة إلى القائد السابق لفيلق
القدس
التابع للحرس الثوري
الإيراني
، لتنضم إلى قائمة السفن الإيرانية التي تم استهدافها خلال العمليات العسكرية.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: بدأنا موجة جديدة من الهجمات
الحرس الثوري: بدأنا موجة جديدة من الهجمات
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا موجة جديدة كبيرة من الهجمات على أهداف معادية
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا موجة جديدة كبيرة من الهجمات على أهداف معادية
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا اسرائيليا في حيفا جراء موجة جديدة من هجماتنا الجوية
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا اسرائيليا في حيفا جراء موجة جديدة من هجماتنا الجوية
مصدر أمني إسرائيلي: موجة الهجمات الأولى استهدفت قواعد سلاح الجو والحرس الثوري ومنشآت صاروخية ومنصات إطلاق صواريخ
مصدر أمني إسرائيلي: موجة الهجمات الأولى استهدفت قواعد سلاح الجو والحرس الثوري ومنشآت صاروخية ومنصات إطلاق صواريخ
الحرس الثوري
فيلق القدس
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
مسيرات
لماذا يتردد الحوثيون في الانضمام إلى الحرب مع إيران؟
لماذا يتردد الحوثيون في الانضمام إلى الحرب مع إيران؟
05:30 | 2026-03-05
المنامة: الهجمات الإيرانية على الأعيان المدنية انتهاك للقانون الدولي
المنامة: الهجمات الإيرانية على الأعيان المدنية انتهاك للقانون الدولي
05:20 | 2026-03-05
دولة عربية تُحدد أول أيام عيد الفطر
دولة عربية تُحدد أول أيام عيد الفطر
05:11 | 2026-03-05
عن انضمام "حزب الله" إلى الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. هذا ما كشفته "هآرتس"
عن انضمام "حزب الله" إلى الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. هذا ما كشفته "هآرتس"
04:30 | 2026-03-05
رئيسة الوزراء الإيطالية: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
رئيسة الوزراء الإيطالية: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
04:20 | 2026-03-05
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
05:30 | 2026-03-05
لماذا يتردد الحوثيون في الانضمام إلى الحرب مع إيران؟
05:20 | 2026-03-05
المنامة: الهجمات الإيرانية على الأعيان المدنية انتهاك للقانون الدولي
05:11 | 2026-03-05
دولة عربية تُحدد أول أيام عيد الفطر
04:30 | 2026-03-05
عن انضمام "حزب الله" إلى الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. هذا ما كشفته "هآرتس"
04:20 | 2026-03-05
رئيسة الوزراء الإيطالية: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
04:04 | 2026-03-05
الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام هذه السفن فقط
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
