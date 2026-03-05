تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
كاجراء احترازي.. أستراليا تنشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
Lebanon 24
05-03-2026
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء
الأسترالي
أنتوني
ألبانيزي، الخميس، نشر "قدرات عسكرية" في
الشرق الأوسط
كإجراء احترازي.
ولم يقدم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه "القدرات"، لكن شبكة "إس بي إس نيوز" المحلية ذكرت أنها طائرات.
وقال ألبانيزي للبرلمان الأسترالي: "أشكر الأستراليين الذين يتوجهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم".
