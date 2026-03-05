الجيش الإيراني: لم نطلق أي صواريخ باتجاه تركيا

نفى الجيش ، الخميس، إطلاق أي صواريخ باتجاه ، مؤكداً في بيان نشرته الرسمية، "احترامه لسيادة تركيا".



وكانت ‌قالت ‌الأربعاء، ⁠إن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة ⁠لحلف ‌شمال الأطلسي (الناتو) ⁠دمرت صاروخا بالستيا ⁠أُطلق من باتجاه المجال الجوي ، وأسقط الصاروخ فوق شرق البحر ⁠المتوسط، علما أنه مر فوق والعراق. (سكاي نيوز عربية)

Advertisement