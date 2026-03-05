بعد إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا.. عراقجي: واشنطن "ستندم"

اتهم بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة قبالة سريلانكا، محذّرا من أن "ستندم بشدة" على هذا الهجوم غير المسبوق.



وقال على "إكس" إن "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل عن شواطئ . الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية وتقل حوالى 130 بحاراً، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار".



وأضاف "تذكروا كلماتي: ستندم الولايات المتحدة بشدة على هذه السابقة".



وقصفت غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة .

