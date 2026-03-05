تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 02:40
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران photos 0
بعد تضارب التصريحات خلال الساعات القليلة الماضية بين نفي وتأكيد، قطع مسؤول أميركي الشك تماما مؤكدا أن واشنطن تدعم مقاتلين أكرادا ضد القوات الإيرانية.
وأضاف المسؤول أن الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد يأتي بهدف السيطرة على مناطق محددة من إيران، وفقا لموقع "أكسيوس".

كما تابع أن المسلحين الأكراد باتوا مدعومين من الموساد والـCIA.

جاء هذا بعدما أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، الخميس، أن جماعات كردية إيرانية بدأت شنّ هجوم بري في إيران، مؤكدا أن المسلحين وعددهم آلاف، دخلوا المنطقة شمال غرب إيران، وفقا لموقع "أكسيوس".

كما أعلن مسؤول في ائتلاف القوى السياسية لكردستان إيران (CPFIK)، أن الجماعات الكردية المسلحة المتمركزة في العراق بدأت بالفعل هجوما عسكريا ضد القوات الإيرانية.
إلى ذلك، أصدر حزب الحياة الحرة الكردستاني بياناً دعا فيه شعب شرق كردستان إلى تشكيل لجان إدارة ذاتية والمشاركة في العملية.

ووجّه البيان نداء لأهالي القرى والمناطق التي يستخدمها النظام الإيراني وقواته للأغراض العسكرية بعدم التعرض لها، وحماية المدنيين من أي خطر، وفق زعمه.

لكن نفى مصدر أمني إيراني، الخميس، كل التقارير الغربية التي تحدثت عن دخول المسلحين، معتبرا أن أميركا وإسرائيل وبعد أن فشلتا في تحقيق أهدافهما الميدانية، تحاولان الآن زعزعة عزيمة الإيرانيين بعمليات حرب نفسية، وفقا لوكالة "تسنيم".

كما أضاف مؤكداً للأهالي في محافظة إيلام الكرام أن الأمن يسود على طول حدود المحافظة مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بكل قوة عن أراضي وحدود إيران.

بدوره، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الخميس، على أن لا تهاون مع أي جماعات انفصالية، وذلك في إشارة إلى دخول مسلحين أكراد إيران لبدء عملية برية غرب البلاد.
