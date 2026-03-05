مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران

بعد تضارب التصريحات خلال الساعات القليلة الماضية بين نفي وتأكيد، قطع مسؤول أميركي الشك تماما مؤكدا أن تدعم مقاتلين أكرادا ضد القوات .

وأضاف المسؤول أن الدعم الأميركي للمقاتلين يأتي بهدف السيطرة على مناطق محددة من ، وفقا لموقع "أكسيوس".



كما تابع أن المسلحين الأكراد باتوا مدعومين من الموساد والـCIA.



جاء هذا بعدما أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، الخميس، أن جماعات كردية إيرانية بدأت شنّ هجوم في إيران، مؤكدا أن المسلحين وعددهم آلاف، دخلوا المنطقة إيران، وفقا لموقع "أكسيوس".



كما أعلن مسؤول في ائتلاف لكردستان إيران (CPFIK)، أن الجماعات المسلحة المتمركزة في بدأت بالفعل هجوما عسكريا ضد القوات الإيرانية.

إلى ذلك، أصدر حزب الحياة الحرة الكردستاني بياناً دعا فيه شعب شرق كردستان إلى تشكيل لجان إدارة ذاتية والمشاركة في العملية.



ووجّه البيان نداء لأهالي القرى والمناطق التي يستخدمها النظام وقواته للأغراض العسكرية بعدم التعرض لها، وحماية المدنيين من أي خطر، وفق زعمه.



لكن نفى مصدر أمني إيراني، الخميس، كل التقارير الغربية التي تحدثت عن دخول المسلحين، معتبرا أن أميركا وإسرائيل وبعد أن فشلتا في تحقيق أهدافهما الميدانية، تحاولان الآن زعزعة عزيمة الإيرانيين بعمليات حرب نفسية، وفقا لوكالة "تسنيم".



كما أضاف مؤكداً للأهالي في محافظة إيلام الكرام أن الأمن يسود على طول حدود المحافظة مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بكل قوة عن أراضي وحدود إيران.



بدوره، شدد أمين للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الخميس، على أن لا تهاون مع أي جماعات انفصالية، وذلك في إشارة إلى دخول مسلحين أكراد إيران لبدء عملية برية غرب البلاد.