عربي-دولي

دولة عربية تُحدد أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
05-03-2026 | 05:11
دولة عربية تُحدد أول أيام عيد الفطر
في كشف علمي دقيق، قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ في معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"العربية"، إن الحسابات الفلكية الدقيقة والمعقدة التي يجريها المعهد تشير بوضوح إلى أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الخميس الموافق 29 من رمضان، والموافق 19 آذار 2026، وهو اليوم الذي يعرف علمياً بـ"يوم الرؤية الشرعية".

وأوضح غريب أن الدراسات الفلكية المعمقة الخاصة بمكوث الهلال بعد غروب الشمس تؤكد إمكانية رؤيته بوضوح حيث تشير البيانات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة كاملة بعد الغروب، بينما يمكث في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة.

وأضاف: "أما في باقي محافظات مصر، فسيظهر الهلال لمدد تتراوح ما بين 30 و37 دقيقة، وهي فترات زمنية تعد كافية جداً من الناحية العلمية والتقنية لحدوث الرؤية البصرية في حال صفاء الأحوال الجوية وخلوها من الأتربة". 
 
وأشار إلى أنه بناء على هذه المعطيات الرقمية، فإن غرة شهر شوال ستكون فلكياً يوم الجمعة 20 آذار، ليوافق بذلك هذا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

وبالرغم من دقة الحسابات، فقد شدد الدكتور محمد غريب على أن هذه النتائج تظل في إطار التقديرات الفلكية البحتة التي تستند إلى الحسابات العلمية الدقيقة لحركة القمر والشمس في مداراتهما. (العربية) 
