المنامة: الهجمات الإيرانية على الأعيان المدنية انتهاك للقانون الدولي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع ، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، دمَّرت منذ بدء الاعتداء 75 صاروخًا و123 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين.



وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته اليوم، أن استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق ، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.



وأهابت القيادة العامة بالجميع؛ بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. (ارم نيوز)



