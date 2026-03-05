دولة أوروبية تسمح لأميركا باستخدام قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط

أعلنت هيئة أركان القوات ، الخميس، أنه تم السماح بوجود طائرات أميركية في قواعد فرنسية في "بصورة مؤقتة"، في ظل الحرب الأميركية مع .



وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان لوكالة الأنباء الفرنسية: "في إطار علاقاتنا مع ، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا" في المنطقة، مشيرةً إلى أن "هذه الطائرات تساهم في حماية شركائنا في الخليج"، في وقت تردّ الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.

يأتي هذا بينما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوترين أن أرسلت 6 طائرات مقاتلة إضافية من طراز "رافال" إلى لضمان أمنها.



وقالت فوترين لإذاعة "آر تي إل" اليوم: "لدينا بالفعل طائرات رافال في الإمارات. تم إرسال 6 مقاتلات إضافية إلى هناك"، مضيفةً أنه "تم إرسال المقاتلات في إطار اتفاقية الدفاع بين الدولتين".

ولم تحدد الوزيرة عدد الطائرات الفرنسية الموجودة في الإمارات. (العربية)