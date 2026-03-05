تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
Advertisement

عربي-دولي

دولة أوروبية تسمح لأميركا باستخدام قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-03-2026 | 06:06
دولة أوروبية تسمح لأميركا باستخدام قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط
دولة أوروبية تسمح لأميركا باستخدام قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط photos 0
أعلنت هيئة أركان القوات الفرنسية، الخميس، أنه تم السماح بوجود طائرات أميركية في قواعد فرنسية في الشرق الأوسط "بصورة مؤقتة"، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان لوكالة الأنباء الفرنسية: "في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا" في المنطقة، مشيرةً إلى أن "هذه الطائرات تساهم في حماية شركائنا في الخليج"، في وقت تردّ إيران على الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.
 
يأتي هذا بينما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوترين أن باريس أرسلت 6 طائرات مقاتلة إضافية من طراز "رافال" إلى الإمارات لضمان أمنها.

وقالت فوترين لإذاعة "آر تي إل" اليوم: "لدينا بالفعل طائرات رافال في الإمارات. تم إرسال 6 مقاتلات إضافية إلى هناك"، مضيفةً أنه "تم إرسال المقاتلات في إطار اتفاقية الدفاع بين الدولتين". 
 
ولم تحدد الوزيرة عدد الطائرات الفرنسية الموجودة في الإمارات. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
فرنسا تسمح لأميركا باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط
صحيفة التايمز: بريطانيا لم تأذن بعد لأميركا باستخدام قواعد تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني
الخارجية الأميركية تسمح بمغادرة موظفين غير أساسيين من الشرق الاوسط
بن سلمان يؤكد لبزشكيان: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران
قد يعجبك أيضاً
