عربي-دولي
الإمارات وإندونيسيا تؤكدان ضرورة معالجة القضايا الإقليمية بالحوار
Lebanon 24
05-03-2026
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الرئيس
الإماراتي
الشيخ محمد بن زايد
آل
نهيان
اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف
القضايا
الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكرت وكالة أنباء
الإمارات
أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الاعتداءات
الإيرانية
السافرة التي تستهدف أراضي
دولة الإمارات
وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
