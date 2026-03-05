الإمارات وإندونيسيا تؤكدان ضرورة معالجة القضايا الإقليمية بالحوار

تلقى الرئيس آل اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، أكدا خلاله ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة ومعالجة مختلف الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.وذكرت وكالة أنباء أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الاعتداءات السافرة التي تستهدف أراضي وعدداً من الدول الشقيقة إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.