هل طلبت إيران أسلحة من روسيا؟

أعلن ، الخميس، أن لم تتصل ⁠بموسكو لطلب إمدادات أسلحة.

وردا ‌على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت ⁠روسيا تعتزم تقديم مساعدة مادية لإيران، بما في ذلك ⁠توريد أسلحة، قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "في هذه الحالة، لم تكن هناك أي طلبات من الجانب ".



وتابع بيسكوف: "موقفنا الثابت معروف للجميع، ولم تحدث أي تغييرات ‌في هذا الصدد".



ونددت بالضربات الأميركية ، ودعت إلى وقف فوري للحرب على إيران التي ربطتها ‌بها علاقات وثيقة في السنوات القليلة الماضية. (سكاي نيوز عربية)