إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب

أفاد مصدر عسكري لوكالة للأنباء بأن أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح، إضافة إلى أكثر من 2000 طائرة مسيّرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب.

