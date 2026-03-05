تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بريطانيا تستنفر عسكرياً.. طائرات "تايفون" إلى قطر وقواتٌ نحو المتوسط
Lebanon 24
05-03-2026
|
12:41
أعلن رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
، أن الهجمات
الإيرانية
التي استهدفت دولاً تعتبرها
لندن
شريكة وحليفة، قد أدت إلى تغيير الموقف البريطاني بخصوص الدفاع عن رعاياها وحلفائها.
وكشف ستارمر عن توجه بلاده لتعزيز "الدرع الدفاعي" عبر إرسال طائرات حربية إلى منطقة
الخليج
وقوات عسكرية إلى
البحر الأبيض المتوسط
.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بلاده سترسل 4 طائرات إضافية من طراز "تايفون" إلى
دولة قطر
، وذلك في إطار الإجراءات العسكرية الجديدة التي تتخذها لندن لمواجهة التطورات الراهنة.
وفي سياق متصل، أكد ستارمر أن
بريطانيا
ستعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين على إصلاح الأضرار التي لحقت بإمدادات الطاقة في منطقة الخليج جراء تلك الهجمات، مشدداً على أن استهداف 10 دول حليفة وشريكة هو ما دفع بريطانيا لتغيير استراتيجيتها الدفاعية الحالية.
