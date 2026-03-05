بريطانيا تستنفر عسكرياً.. طائرات "تايفون" إلى قطر وقواتٌ نحو المتوسط

، أن الهجمات التي استهدفت دولاً تعتبرها شريكة وحليفة، قد أدت إلى تغيير الموقف البريطاني بخصوص الدفاع عن رعاياها وحلفائها.

وكشف ستارمر عن توجه بلاده لتعزيز "الدرع الدفاعي" عبر إرسال طائرات حربية إلى منطقة وقوات عسكرية إلى .



وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بلاده سترسل 4 طائرات إضافية من طراز "تايفون" إلى ، وذلك في إطار الإجراءات العسكرية الجديدة التي تتخذها لندن لمواجهة التطورات الراهنة.



وفي سياق متصل، أكد ستارمر أن ستعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين على إصلاح الأضرار التي لحقت بإمدادات الطاقة في منطقة الخليج جراء تلك الهجمات، مشدداً على أن استهداف 10 دول حليفة وشريكة هو ما دفع بريطانيا لتغيير استراتيجيتها الدفاعية الحالية.



