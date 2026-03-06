تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:06
ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة
ميرتس يحذر من تداعيات انهيار إيران على أوروبا والمنطقة photos 0
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن انهيار الدولة الإيرانية أو تحول أراضيها إلى ساحة صراعات بالوكالة سيحمل عواقب وخيمة على أوروبا والمنطقة.

وقال ميرتس إن استمرار الحرب في  إيران لا يصب في مصلحة أوروبا، محذرا من المخاطر التي قد تمس سيادة إيران ووحدة أراضيها إذا استمرت المواجهة العسكرية لفترة طويلة.

وأضاف أن اتساع أمد الحرب قد يهدد أمن إسرائيل ويزيد من مخاطر عدم الاستقرار لدى شركاء أوروبا في الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج التي تعد شريكا أساسيا في مجالات الطاقة والأمن الإقليمي.

تأتي تصريحات المستشار الألماني في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تداعيات الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عليها من اضطرابات سياسية وأمنية في المنطقة.

ويخشى صناع القرار في أوروبا من سيناريو انهيار مؤسسات الدولة الإيرانية أو انزلاق البلاد إلى صراعات داخلية متعددة الأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى موجات هجرة جديدة وتوسع بؤر التوتر في الشرق الأوسط.

كما تخشى العواصم الأوروبية من تأثير الحرب على أمن الطاقة العالمي، خصوصا إذا امتد الصراع إلى مناطق إنتاج النفط والغاز أو إلى الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.
