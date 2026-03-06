قالیباف: مصير إيران يحدده شعبها وحده

قال محمد باقر قالیباف، في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، إن مصير لا يقرره أي طرف خارجي، بل هو من حق الشعب وحده.



وأضاف قالیباف في حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء الجمعة: " لا يدرك العواقب التي نجمت عن استشهاد إمامنا، وما لحقه هو وجنوده الأمريكيون، ومع ذلك يعتقد أنه يستطيع فرض إرادته على أمة بأكملها".



وأكد رئيس الإيراني: "الأمريكيون لم يلقوا ردعاً كافياً في الماضي، وآن الأوان ليعلموا أن مصير إيران العزيز يحدده شعبها الشامخ فقط، وليس أي جهة أو حاشية خارجية".



وجاءت تصريحات قالیباف بعد أن نشر ترامب رسالة على منصته الاجتماعية، أكد فيها أنه "لن يكون هناك أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية إلا في حال الاستسلام غير المشروط".



وقال ترامب: "بعد استسلام إيران غير المشروط سيتم اختيار قائد عظيم ومقبول. لا أعترض على وجود قائد ديني في إيران، لكن ينبغي أن يعامل وإسرائيل بشكل جيد".



وأضاف ترامب في رسالته أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، ستعمل على "إعادة إيران من حافة الدمار وجعلها أكبر وأقوى اقتصادياً من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن إيران "ستحظى بمستقبل كبير"، وختم بالقول: "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".



