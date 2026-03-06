تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قالیباف: مصير إيران يحدده شعبها وحده

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:13
قال محمد باقر قالیباف، في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، إن مصير إيران لا يقرره أي طرف خارجي، بل هو من حق الشعب الإيراني وحده.

وأضاف قالیباف في حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء الجمعة: "ترامب لا يدرك العواقب التي نجمت عن استشهاد إمامنا، وما لحقه هو وجنوده الأمريكيون، ومع ذلك يعتقد أنه يستطيع فرض إرادته على أمة بأكملها".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني: "الأمريكيون لم يلقوا ردعاً كافياً في الماضي، وآن الأوان ليعلموا أن مصير إيران العزيز يحدده شعبها الشامخ فقط، وليس أي جهة أو حاشية خارجية".

وجاءت تصريحات قالیباف بعد أن نشر ترامب رسالة على منصته الاجتماعية، أكد فيها أنه "لن يكون هناك أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية إلا في حال الاستسلام غير المشروط".

وقال ترامب: "بعد استسلام إيران غير المشروط سيتم اختيار قائد عظيم ومقبول. لا أعترض على وجود قائد ديني في إيران، لكن ينبغي أن يعامل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل جيد".

وأضاف ترامب في رسالته أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، ستعمل على "إعادة إيران من حافة الدمار وجعلها أكبر وأقوى اقتصادياً من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن إيران "ستحظى بمستقبل كبير"، وختم بالقول: "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".
مواضيع ذات صلة
موسكو: الشعب الفنزويلي وحده يقرر مصيره دون تدخل خارجي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة فنزويلا المؤقتة: أقول للذين يهدّدونني إن مصيري لا يحدّدونه هم بل يحدّده الله
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحدد ساعتك البيولوجية مصير صحتك وشيخوختك؟
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الجيوش الفرنسية: الشعب الإيراني يرفض نظامه لكن مصير الشعب الإيراني ملكٌ للإيرانيين والإيرانيات وليس من حقنا اختيار قادتهم
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البرلمان

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-03-06
Lebanon24
16:58 | 2026-03-06
Lebanon24
16:45 | 2026-03-06
Lebanon24
16:41 | 2026-03-06
Lebanon24
16:21 | 2026-03-06
Lebanon24
16:15 | 2026-03-06
