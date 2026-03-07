البحرين تؤكد جاهزيتها المستمرة في مواجهة اعتداءات إيران

أعلنت قوة دفاع ، السبت، عن جاهزيتها المستمرة في "مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات ".



وبحسب القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 86 صاروخ و 148 طائرة مسيّرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ "بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات".



وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق ، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين. (سكاي نيوز عربية)