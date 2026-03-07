تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لماذا سمحت الهند في رسو سفينة حربيّة إيرانيّة في أحد موائنها؟
Lebanon 24
07-03-2026
|
05:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الهندية
سوبراهمانيام جايشانكار، إنّ "بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في أحد موانئها كبادرة إنسانية، بعدما أغرقت
الولايات المتحدة
سفينة أخرى تابعة للبحرية
الإيرانية
قبالة سواحل سريلانكا المجاورة".
وقال مصدر في الحكومة الهندية لوكالة "
رويترز
"، إنه بعد طلب عاجل من
طهران
، رست السفينة "لافان" في ميناء كوتشي الجنوبي في
الهند
، وهو اليوم عينه الذي ضربت فيه غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية "دينا". (العربية)
