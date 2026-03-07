لماذا سمحت الهند في رسو سفينة حربيّة إيرانيّة في أحد موائنها؟

قال سوبراهمانيام جايشانكار، إنّ "بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في أحد موانئها كبادرة إنسانية، بعدما أغرقت سفينة أخرى تابعة للبحرية قبالة سواحل سريلانكا المجاورة".



وقال مصدر في الحكومة الهندية لوكالة " "، إنه بعد طلب عاجل من ، رست السفينة "لافان" في ميناء كوتشي الجنوبي في ، وهو اليوم عينه الذي ضربت فيه غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية "دينا". (العربية)

