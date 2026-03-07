تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ترامب: ستتعرّض إيران اليوم لضربة قوية للغاية
Lebanon 24
07-03-2026
|
06:30
photos
أعلن الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
، أنّ "
إيران
ستتعرّض اليوم لضربة قوية للغاية".
وأضاف
ترامب
: "إيران التي تتعرّض لهزيمة ساحقة، اعتذرت واستسلمت لجيرانها في
الشرق الأوسط
، ووعدت بأنها لن تُطلق النار عليهم بعد الآن".
وقال: "لم تعدّ إيران المستبدّ في الشرق الأوسط بل الخاسر فيه، وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح تنهار تماماً".
وتابع ترامب: "هناك مناطق وجماعات من الناس لم تكن مدرجة ضمن خطط الاستهداف حتى هذه اللحظة، يُدرس بجدية تدميرها تماما وموتها المحقق بسبب سوء سلوكها السيء".
