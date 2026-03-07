ترامب: ستتعرّض إيران اليوم لضربة قوية للغاية

أعلن الرئيس الأميركيّ ، أنّ " ستتعرّض اليوم لضربة قوية للغاية".

وأضاف : "إيران التي تتعرّض لهزيمة ساحقة، اعتذرت واستسلمت لجيرانها في ، ووعدت بأنها لن تُطلق النار عليهم بعد الآن".

وتابع ترامب: "هناك مناطق وجماعات من الناس لم تكن مدرجة ضمن خطط الاستهداف حتى هذه اللحظة، يُدرس بجدية تدميرها تماما وموتها المحقق بسبب سوء سلوكها السيء".

وقال: "لم تعدّ إيران المستبدّ في الشرق الأوسط بل الخاسر فيه، وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح تنهار تماماً".