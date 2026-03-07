3 أمور ستجبر ترامب على وقف الحرب.. قناة إسرائيلية تذكرها

قالت القناة الـ"12" ، السبت، إنَّ 3 معايير قد تحدّد مدة الحرب التي تشنها وتل أبيب ضد وهي، أسعار ، وعدد قتلى الجيش الأميركي، والرأي العام داخل .



كذلك، زعمت القناة أنَّ " والولايات المتحدة رصدتا تصدعات متزايدة في النظام ، تتجلى في أن المسؤولين الإيرانيين لا يعملون بتنسيق فيما بينهم"، مشيرة إلى أن "الهدف الأميركي ينحصر في تدمير البنية التحتية العسكرية والسلطوية للنظام الإيراني".





وتابعت: "أما الخطوة التالية، فهي دعوة الشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع، بدعم من وكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه)، وتوقع انشقاقات".





وبشأن مستقبل الحرب، قالت القناة إنَّ الرئيس الأميركي "لديه رؤية خروج أحادية الجانب، وبعدها يُرجّح أن يعلن النصر إذا لم يسقط النظام"، موضحة أن " لا يستخدم هدف إسقاط النظام بشكل معلن"، في إشارة إلى عدم التأكد من إمكانية حدوث ذلك. (الأناضول)