Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

3 أمور ستجبر ترامب على وقف الحرب.. قناة إسرائيلية تذكرها

Lebanon 24
07-03-2026 | 06:33
قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية، السبت، إنَّ 3 معايير قد تحدّد مدة الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب ضد طهران وهي، أسعار النفط، وعدد قتلى الجيش الأميركي، والرأي العام داخل الولايات المتحدة.
 
 
كذلك، زعمت القناة أنَّ "إسرائيل والولايات المتحدة رصدتا تصدعات متزايدة في النظام الإيراني، تتجلى في أن المسؤولين الإيرانيين لا يعملون بتنسيق فيما بينهم"، مشيرة إلى أن "الهدف الأميركي ينحصر في تدمير البنية التحتية العسكرية والسلطوية للنظام الإيراني".


وتابعت: "أما الخطوة التالية، فهي دعوة الشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع، بدعم من وكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه)، وتوقع انشقاقات".
 

وبشأن مستقبل الحرب، قالت القناة إنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لديه رؤية خروج أحادية الجانب، وبعدها يُرجّح أن يعلن النصر إذا لم يسقط النظام"، موضحة أن "ترامب لا يستخدم هدف إسقاط النظام بشكل معلن"، في إشارة إلى عدم التأكد من إمكانية حدوث ذلك. (الأناضول)

