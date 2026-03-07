بعدما نجا من الهجوم الذي استهدف خامنئي... هذا آخر ما كُشِفَ عن مصير اسماعيل قاآني

ذكرت صحيفة "The Sun" أن "تقارير زعمت أن النظام ربما يكون قد أعدم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اسماعيل قاآني بعدما تبين أنه نجا من الغارة التي استهدفت المرشد قبل أسبوع. وزعمت تقارير غير مؤكدة أن قاآني غادر الموقع قبل دقائق من الانفجارات التي أودت بحياة خامنئي البالغ من العمر 86 عاماً في قصره الرئاسي يوم السبت الماضي".



وبحسب الصحيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي ينجو فيها قاآني من الموت في هجمات دقيقة شنّتها ، فقد نجا من الغارة التي استهدفت هاشم صفي الدين قبل عام ونيّف على الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن مصادر في والعراق وإيران كشفت منذ ذلك الحين أنه لم يكن حاضراً في الاجتماع، وتهرب من اجتماع آخر قبل أسبوع والذي اغتالت خلاله اسرائيل ل " " نصر الله في غارة عنيفة. ولم تؤكد طهران التقارير المتداولة في العربية، والتي تفيد بأن قاآني قد تم اعتقاله وربما إعدامه للاشتباه في كونه جاسوساً".



وتابعت الصحيفة: "تولى قاآني قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في كانون الثاني 2020 بعد اغتيال لسلفه الأسطوري، سليماني. وخلال فترة قيادته، نجا قاآني بينما قُتل العشرات من أبرز رفاقه، بمن فيهم أكثر من 40 شخصًا في الضربة الأولى من عملية "الغضب الملحمي". وبعد اختراق إسرائيل لهيكل قيادة "حزب الله"، أفادت التقارير أن شنت حملة واسعة النطاق للبحث عن جواسيسها، لكن التحقيق فشل فشلاً ذريعاً في كشف الخائن المتغلغل في النظام".

