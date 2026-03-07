تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية
Lebanon 24
07-03-2026
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المدير التنفيذي لمجلس هيمنة الطاقة الأميركي جارود أجين، أن "
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
تعتزم السيطرة الكاملة على احتياطيات
النفط
الإيرانية
".
وقال أجين لقناة "
فوكس نيوز
": "في نهاية المطاف، لن نضطر للقلق بشأن هذه المشاكل في مضيق هرمز لأننا سننتزع كل النفط من أيدي السلطات الإيرانية". (روسيا اليوم)
