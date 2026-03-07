لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني

كشفت مصادر مقرّبة من ، أن الأمير أندرو كان مصمّماً على أن تحظى ابنته الأميرة يوجيني بزفاف ملكي فخم لا يقل عن زفاف ابن عمها الأمير هاري من زوجته ، وذلك قبل أشهر قليلة من إقامة الحفل العام 2018.



ووفقاً لما أورده كتاب "The Rise and Fall of the House of York " للكاتب أندرو لوني، كان أندرو يرى أن المكانة الملكية لابنته تستحق احتفالاً كبيراً يليق بها، باعتبارها حفيدة الراحلة ، بحسب ما نشرت " ".



وقال لوني إن دوق يورك السابق كان يؤمن بأن يوجيني "أميرة من الملكي، ولذلك يجب أن تحصل على كل ما يليق بمكانتها". (ارم نيوز)

Advertisement