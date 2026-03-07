تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لهذا السبب أصرّ الأمير أندرو على إقامة زفاف ملكي ضخم لابنته يوجيني
Lebanon 24
07-03-2026
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر مقرّبة من
العائلة المالكة
البريطانية
، أن الأمير أندرو كان مصمّماً على أن تحظى ابنته الأميرة يوجيني بزفاف ملكي فخم لا يقل عن زفاف ابن عمها الأمير هاري من زوجته
ميغان ماركل
، وذلك قبل أشهر قليلة من إقامة الحفل العام 2018.
ووفقاً لما أورده كتاب "The Rise and Fall of the House of York " للكاتب أندرو لوني، كان أندرو يرى أن المكانة الملكية لابنته تستحق احتفالاً كبيراً يليق بها، باعتبارها حفيدة
الملكة
الراحلة
إليزابيث الثانية
، بحسب ما نشرت "
بيبول
".
وقال لوني إن دوق يورك السابق كان يؤمن بأن يوجيني "أميرة من
الدم
الملكي، ولذلك يجب أن تحصل على كل ما يليق بمكانتها". (ارم نيوز)
