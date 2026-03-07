إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟

ذكر موقع " "، أنّ اعتذار عن هجمات دول المنطقة، أثار تساؤلات بشأن مدى انسجام هذا الخطاب مع ما يجرى على الأرض، وكذلك الجهة التي تملك القرار الفعلي في السياسة العسكرية .



وفي هذا السياق، قال مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز للسياسات محمد الزغول، إنّ "الاعتذار الذي قدمه لدول الجوار بعد الاعتداءات الإيرانية في الأيام الماضية، يأتي فاقدا للمحتوى ومنقوصا ومتأخرا".

وأضاف: "بزشكيان يعرف تمام المعرفة بأنه ليس الشخص الذي يقود الإرادة والقوة العسكرية الإيرانية، وبأن القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو تتصرف اليوم معزولة عن قيادتها السياسية".

وأوضح أنّ "العقل العسكري في لم يعدّ لديه عقلا سياسيا يقوده ويحدد له استراتيجياته".

ورأى أنّ "بعد اعتذار بزشكيان علت الأصوات المنددة في إيران من نواب وضباط حرس ثوري، يرفضون الاعتذار بل ويعترضون عليه".

ولفت إلى أنّ "بزشكيان لا يملك القرار للتعبير عن الموقف الرسمي . القيادة الإيرانية عليها أن تستشعر مخاطر ما تقوم به قواتها المسلحة المنفلتة".

وقال إنّ "دول المنطقة تفكر اليوم بالانتقال من مستوى الدفاع السلبي الذي نجح بالتصدي للهجمات الإيرانية بنسبة عالية، إلى مستوى الدفاع النشط، أي الذهاب إلى مصادر التهديد ومهاجمتها.

القيادة الإيرانية تعرف أن دول المنطقة تمتلك إمكانات الرد إن لزم الأمر". (سكاي نيوز)