تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟

Lebanon 24
07-03-2026 | 07:32
A-
A+
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟
إعتذار بزشكيان من دول المنطقة.. ما هي أبعاده؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن هجمات إيران على دول المنطقة، أثار تساؤلات بشأن مدى انسجام هذا الخطاب مع ما يجرى على الأرض، وكذلك الجهة التي تملك القرار الفعلي في السياسة العسكرية الإيرانية.

وفي هذا السياق، قال مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول، إنّ "الاعتذار الذي قدمه بزشكيان لدول الجوار بعد الاعتداءات الإيرانية في الأيام الماضية، يأتي فاقدا للمحتوى ومنقوصا ومتأخرا".
وأضاف: "بزشكيان يعرف تمام المعرفة بأنه ليس الشخص الذي يقود الإرادة والقوة العسكرية الإيرانية، وبأن القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري تتصرف اليوم معزولة عن قيادتها السياسية".
وأوضح أنّ "العقل العسكري في إيران لم يعدّ لديه عقلا سياسيا يقوده ويحدد له استراتيجياته".
ورأى أنّ "بعد اعتذار بزشكيان علت الأصوات المنددة في إيران من نواب وضباط حرس ثوري، يرفضون الاعتذار بل ويعترضون عليه".
 
ولفت إلى أنّ "بزشكيان لا يملك القرار للتعبير عن الموقف الرسمي الإيراني. القيادة الإيرانية عليها أن تستشعر مخاطر ما تقوم به قواتها المسلحة المنفلتة".
وقال إنّ "دول المنطقة تفكر اليوم بالانتقال من مستوى الدفاع السلبي الذي نجح بالتصدي للهجمات الإيرانية بنسبة عالية، إلى مستوى الدفاع النشط، أي الذهاب إلى مصادر التهديد ومهاجمتها.
القيادة الإيرانية تعرف أن دول المنطقة تمتلك إمكانات الرد إن لزم الأمر". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وأردوغان أكدا أهمية التعاون الإقليمي ودور دول المنطقة البناء للحفاظ على الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزيرا خارجية العراق وإيران: ضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أبعاد ودلالات اتفاقية "السجناء" بين لبنان وسوريا؟ مُحللون يجيبون
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نشاط رقمي مرتقب... و تساؤلات حول أبعاده
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الحرس الثوري

سكاي نيوز

إيران على

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-03-07
Lebanon24
11:00 | 2026-03-07
Lebanon24
10:50 | 2026-03-07
Lebanon24
10:36 | 2026-03-07
Lebanon24
10:13 | 2026-03-07
Lebanon24
10:00 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24