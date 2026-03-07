تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " بوست" الأميركيّة كشفت أنّ "تقريراً استخباراتيّاً سريّاً أعدته المخابرات الأميركية، استبعد إسقاط النظام عبر القصف الجوي".



ووجد التقرير أن شنّ هجوم واسع النطاق ضد حتى لو كان بقيادة لن يكون كافيا على الأرجح لإطاحة المؤسسة العسكرية والدينية الراسخة في الجمهورية الإسلامية، وهو تقييم واقعي في وقت تلوح فيه إدارة الرئيس باحتمال شن حملة عسكرية موسعة، يقول مسؤولون إنها "لم تبدأ إلا للتو".



وتثير النتائج شكوكا حول خطة المعلنة "لتطهير" هيكل القيادة الإيراني، وتنصيب حاكم من اختياره.



وقالت مصادر مطلعة على نتائج التقرير، الذي اكتمل قبل حوالي أسبوع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 شباط، إنه أوضح سيناريوهات الخلافة الناتجة إما عن حملة محددة ضد القادة الإيرانيين أو هجوم أوسع ضد قيادتها ومؤسساتها الحكومية.



وفي كلا السيناريوهين، خلصت الاستخبارات إلى أن المؤسسة الدينية والعسكرية ستستجيب لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باتباع بروتوكولات مصممة للحفاظ على استمرارية السلطة، وفقا لهؤلاء الأشخاص.

ووصفت المصادر احتمال سيطرة الإيرانية المجزأة على البلاد بأنه "غير محتمل". (روسيا اليوم)