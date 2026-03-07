تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران

Lebanon 24
07-03-2026 | 08:28
تقرير أميركيّ سريّ... إليكم ما كشفه عن سقوط النظام في إيران
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة كشفت أنّ "تقريراً استخباراتيّاً سريّاً أعدته المخابرات الأميركية، استبعد إسقاط النظام الإيراني عبر القصف الجوي".

ووجد التقرير أن شنّ هجوم واسع النطاق ضد إيران حتى لو كان بقيادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا على الأرجح لإطاحة المؤسسة العسكرية والدينية الراسخة في الجمهورية الإسلامية، وهو تقييم واقعي في وقت تلوح فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب باحتمال شن حملة عسكرية موسعة، يقول مسؤولون إنها "لم تبدأ إلا للتو".

وتثير النتائج شكوكا حول خطة ترامب المعلنة "لتطهير" هيكل القيادة الإيراني، وتنصيب حاكم من اختياره.

وقالت مصادر مطلعة على نتائج التقرير، الذي اكتمل قبل حوالي أسبوع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 شباط، إنه أوضح سيناريوهات الخلافة الناتجة إما عن حملة محددة ضد القادة الإيرانيين أو هجوم أوسع ضد قيادتها ومؤسساتها الحكومية.

وفي كلا السيناريوهين، خلصت الاستخبارات إلى أن المؤسسة الدينية والعسكرية الإيرانية ستستجيب لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باتباع بروتوكولات مصممة للحفاظ على استمرارية السلطة، وفقا لهؤلاء الأشخاص.
 
ووصفت المصادر احتمال سيطرة المعارضة الإيرانية المجزأة على البلاد بأنه "غير محتمل". (روسيا اليوم)
 
 
 
