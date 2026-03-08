تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص
إجماع على المرشد الجديد في إيران
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-03-2026
|
04:15
photos
أفادت مصادر مطلعة بوجود إجماع داخل
مجلس خبراء القيادة
في
إيران على
اسم المرشد الجديد للجمهورية الإسلامية، إلا أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد. وبحسب المصادر، فإن التأخير لا يرتبط باعتبارات أمنية كما يُشاع، بل بضرورة احترام الآلية الدستورية التي تنص على أن اختيار القائد يتم عبر تصويت علني داخل
مجلس الخبراء
خلال جلسة رسمية.
وتوضح المصادر أن التوافق على الاسم قائم بالفعل داخل المجلس، غير أن إعلان النتيجة يبقى مرتبطاً بعقد جلسة التصويت وفق الأصول الدستورية. وفي حال تعذّر انعقاد المجلس في الوقت الحالي، قد يصدر عنه بيان يعلن اسم القائد الجديد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
