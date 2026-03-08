تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إيران تواجهه ويشبهُ "ستالين".. قصة قائد كردي حمل سلاحاً ضد طهران

Lebanon 24
08-03-2026 | 08:00
عاد اسم القائد الكردي - الإيراني حسين يزدان بناه، رئيس حزب حرية كردستان (PAK)، إلى الواجهة مجدداً في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالملف الإيراني.
 
 
ويُعد يزدان بناه من أبرز الشخصيات الكردية المعارضة لطهران، حيث يقود منذ سنوات حركة مسلحة تنشط انطلاقًا من جبال إقليم كردستان العراق، رافعة شعار "تحرير كردستان إيران" المعروفة لدى الأكراد باسم "روجهلات"، أي شرق كردستان.
 
 
ويحمل يزدان بناه السلاح ضد النظام الإيراني، منطلقًا من جبال إقليم كردستان العراق، ويعتبره مقاتلوه "القائد الشجاع" الذي لم يضع سلاحه منذ عقود، بينما تنظر إليه طهران كـ"انفصالي خطير" ومطلوب على قوائم الاغتيال والضربات الصاروخية، ولا سيما في خضم الحرب الإيرانية المستعرة حاليًا.
 
 
كذلك، نجا يزدان بناه من عدة محاولات اغتيال واستُهدف مقره بـ "صواريخ باليستية" إيرانية أكثر من مرة. ورغم تزايد الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الجماعات المسلحة المعارضة لإيران، يرفض "ستالين الكرد" إلقاء سلاحه.


معلومات عن يزدان بناه
 
 
- حسين يزدان بناه، المعروف بلقب "مام حسين"، وهو قائد عسكري كردي والقائد الأعلى لـ حزب حرية كردستان (PAK).


- وُلد في قرية ساقزلو قرب مدينة بوكان في إيران.


- ينحدر من عائلة ذات تاريخ نضالي؛ إذ قاد جده نحو ألف مقاتل ضد سلالة القاجار عام 1881.


وللإشارة، فإن القاجار هي أسرة حاكمة من أصول تركمانية حكمت إيران بين 1789 و1925 بعد سقوط الصفويين والزند.


- انخرط يزدان في العمل السياسي مبكراً خلال الثورة الإيرانية، وتعرّض للاعتقال، ما دفع عائلته إلى الفرار إلى جبال زاغروس هرباً من حملة استهدفت المعارضة الكردية.


- بعد وفاة شقيقه رشيد، انضم إلى قوات البيشمركة الكردية.


- أسس شقيقه سعيد تنظيم "اتحاد ثوار كردستان" في مدينة رانيا بإقليم كردستان العراق.


- تولى حسين يزدان بناه قيادة التنظيم عام 1991 بعد اغتيال شقيقه سعيد.


- أعاد تسمية التنظيم عام 2006 إلى حزب حرية كردستان (PAK).


- يتمركز الحزب في إقليم كردستان العراق بين أربيل ودهوك، يُقدَّر عدد مقاتليه بنحو ألف عنصر وفق وسائل إعلام كردية. (إرم نيوز)
