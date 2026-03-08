تضرر بنى تحتية في الكويت والبحرين

تعرّض معظم الأحد لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيّرات أسفرت عن أضرار في منشآت مدنية في والبحرين، وفق وكالة "فرانس برس".







وأعلنت أيضا أن عنصرين من حرس الحدود "استشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني"، من دون الخوض في الملابسات.

Advertisement