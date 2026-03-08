"مجلس الخبراء يحسم".. إيران تختار مرشدًا جديدًا وتؤجل إعلان الاسم

أفادت تقارير بأن توصّل إلى اختيار مرشد جديد خلفًا لعلي ، من دون إعلان اسمه حتى الآن، فيما أكد أعضاء في المجلس حصول التصويت وحسم الخيار النهائي، على أن تتولى الأمانة إعلان الاسم لاحقًا.



وبحسب ما نُقل عن أعضاء في المجلس، فإن المرشح الذي وقع عليه حاز تأييد غالبية الأعضاء، في وقت تواصلت فيه التكهنات بشأن مجتبى خامنئي، من دون تأكيد رسمي لهويته.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متسارعة داخل للإسراع في تثبيت القيادة بعد مقتل خامنئي في 28 شباط خلال الهجوم الأميركي على إيران.