Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"مجلس الخبراء يحسم".. إيران تختار مرشدًا جديدًا وتؤجل إعلان الاسم

Lebanon 24
08-03-2026 | 07:25
مجلس الخبراء يحسم.. إيران تختار مرشدًا جديدًا وتؤجل إعلان الاسم
مجلس الخبراء يحسم.. إيران تختار مرشدًا جديدًا وتؤجل إعلان الاسم photos 0
أفادت تقارير بأن مجلس خبراء القيادة الإيراني توصّل إلى اختيار مرشد جديد خلفًا لعلي خامنئي، من دون إعلان اسمه حتى الآن، فيما أكد أعضاء في المجلس حصول التصويت وحسم الخيار النهائي، على أن تتولى الأمانة إعلان الاسم لاحقًا.

وبحسب ما نُقل عن أعضاء في المجلس، فإن المرشح الذي وقع عليه الاختيار حاز تأييد غالبية الأعضاء، في وقت تواصلت فيه التكهنات بشأن مجتبى خامنئي، من دون تأكيد رسمي لهويته.
 
ويأتي ذلك وسط ضغوط متسارعة داخل إيران للإسراع في تثبيت القيادة بعد مقتل خامنئي في 28 شباط خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.
مواضيع ذات صلة
إيران: مجلس القيادة الموقت اتخذ ما يلزم لاجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر عن عضو في مجلس الخبراء: نحن على أعتاب اختيار مرشد جديد لإيران رغم الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة: سيجري اختيار المرشد الجديد بأقرب فرصة لكن إيران حاليا في حرب
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن شهود عيان: تعرض المنطقة القريبة من مقر "مجلس خبراء القيادة" المكلف باختيار خليفة للمرشد في طهران لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس خبراء القيادة

مجلس الخبراء

علي خامنئي

الإسرائيلي

الإيراني

الاختيار

إسرائيل

خامنئي

