فرنسا تحث رعاياها على مغادرة العراق

حثّت وزارة والشؤون الخارجية في رعاياها على مغادرة بسبب "تدهور الوضع الأمني الإقليمي"، وفق آخر التوجيهات الصادرة مع استمرار الحرب ضد لليوم التاسع.



وأوضحت الوزارة ذلك على موقعها الإلكتروني: "ننصح المواطنين الفرنسيين في العراق بمغادرة البلاد".



وأكدت ضرورة أن يُبلغوا البعثة الدبلوماسية في العراق "قبل مغادرتهم".



وجدّدت "نصيحتها بشدّة للفرنسيين بعدم السفر إلى العراق"، حسبما أوردت "فرانس برس".





