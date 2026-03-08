تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

4 أطفال سوريين في قبضة إسرائيل

Lebanon 24
08-03-2026 | 09:18
4 أطفال سوريين في قبضة إسرائيل
4 أطفال سوريين في قبضة إسرائيل photos 0
أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت، اليوم الأحد، 4 أطفال أثناء رعيهم الأغنام قرب تل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي، بينهم 3 من قرية العشة وطفل من قرية الأصبح، واقتادتهم إلى موقع عسكري من دون معرفة الأسباب. ويأتي ذلك بعد أيام من حادثة مماثلة شهدت اعتقال طفلين من القرية نفسها قبل الإفراج عنهما لاحقًا، في ظل استمرار التوغلات والاعتقالات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

وبحسب الخبر، تواصل سوريا مطالبة إسرائيل بالانسحاب من أراضيها، معتبرة أن إجراءاتها في الجنوب باطلة ولا أثر قانونيًا لها، فيما يأتي هذا التطور على وقع تصاعد التوتر على الجبهة السورية بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة ولبنان وإيران.
