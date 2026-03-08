4 أطفال سوريين في قبضة إسرائيل

أفادت وكالة " " بأن القوات اعتقلت، اليوم الأحد، 4 أطفال أثناء رعيهم الأغنام قرب تل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي، بينهم 3 من قرية العشة وطفل من قرية الأصبح، واقتادتهم إلى موقع عسكري من دون معرفة الأسباب. ويأتي ذلك بعد أيام من حادثة مماثلة شهدت اعتقال طفلين من القرية نفسها قبل الإفراج عنهما لاحقًا، في ظل استمرار التوغلات والاعتقالات الإسرائيلية في جنوب .



وبحسب الخبر، تواصل سوريا مطالبة بالانسحاب من أراضيها، معتبرة أن إجراءاتها في الجنوب باطلة ولا أثر قانونيًا لها، فيما يأتي هذا التطور على وقع تصاعد التوتر على بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة ولبنان وإيران.

