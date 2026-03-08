"الإمارات تنفي".. لا دور في استهداف محطة تحلية مياه داخل إيران

نفى مسؤول إماراتي رفيع، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أي تورط للإمارات في غارة استهدفت محطة لتحلية المياه في ، مؤكدًا أن لن تستهدف منشأة مدنية للدخول في الحرب، وأن أي تحرك عسكري محتمل، إن حصل، يقتصر على أهداف عسكرية لا مدنية.



كما نفى الجيش بدوره أي صلة له بالغارة التي تحدثت عنها تقارير إعلامية، بعدما كانت معلومات أولية قد أشارت إلى احتمال تنفيذ ضربة ضد منشأة إيرانية، في ما كان سيُعد أول رد مباشر لها على الهجمات وسط التصعيد المتواصل في المنطقة.

