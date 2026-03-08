الحرب تربك البنوك المركزية.. الطاقة والتضخم يفرضان معادلة صعبة

يتعامل رؤساء البنوك المركزية وصناع السياسات النقدية بحذر مع التوترات العسكرية في ، وسط مخاوف من اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع التضخم عالميًا، في وقت بدأت فيه الأسواق تسعير هذه المخاطر عبر بيع السندات تحسبًا لتشديد نقدي وارتفاع الفائدة.



وبحسب التقرير، يبرز القلق بشكل أوضح في ، حيث اعتبر رئيس الألماني يواخيم ناجل أن الأثر الأبرز للأزمة سيظهر في التضخم أكثر من النمو، فيما تدرس مواصلة التشديد النقدي، بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة في بعض الاقتصادات الآسيوية النامية، في حين يواصل الاحتياطي الأميركي نهج "الانتظار والترقب".



ويتمثل العامل الأكثر تأثيرًا في اضطراب الشحن عبر وتراجع حركة السفن في ، ما يزيد المخاوف على إمدادات ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الأثر التضخمي قد يكون مؤقتًا، لأن ارتفاع كلفة الطاقة يضعف القدرة الشرائية ويضغط على النمو والتوظيف، ما يضع البنوك المركزية أمام معادلة معقدة بين كبح التضخم وحماية الاقتصاد.



كما نقل التقرير عن "مورغان ستانلي" أن الحرب في تمثل سيناريو "خسارة للجميع" للاقتصاد العالمي، إذ تضغط على النمو وترفع التضخم في آن، محذرًا من أن صدمة في أسعار بنسبة 10% قد ترفع التضخم في بنحو 0.35% خلال 3 أشهر، ما قد يقيّد قدرة البنوك المركزية على خفض الفائدة. (العين)

