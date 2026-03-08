إيران تعلن ضرب رادارات ثاد.. حديث عن تدمير 4 مواقع خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي أن القوات استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 رادارات متطورة تابعة لمنظومة "ثاد" الأميركية في مناطق الرُبة والرويس والخرج والأزرق، مشيرًا إلى أن هذه الرادارات كانت تزود شبكة الدرع الصاروخي الأميركية والإسرائيلية بمعلومات لحظية.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تحدثت تقارير عن تعرض رادارات ومنشآت إنذار مبكر أميركية في المنطقة لهجمات إيرانية، من بينها مواقع مرتبطة بمنظومة "ثاد"، من دون تأكيد مستقل حتى الآن للتفاصيل التي أوردها الجانب بشأن عدد الرادارات المدمرة والمواقع المذكورة.

