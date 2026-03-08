تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في بلد خليجي.. وفاة لاعب كرة قدم أثناء العدوان الإيراني

Lebanon 24
08-03-2026 | 09:44
في بلد خليجي.. وفاة لاعب كرة قدم أثناء العدوان الإيراني
توفي لاعب كرة القدم الكويتي السابق فهد المجمد عن 33 عامًا خلال أدائه واجبه العسكري في صفوف الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، التي نعته مع ضابط آخر أكدت استشهادهما أثناء أداء المهمة. كما نعى نادي القادسية لاعبه السابق، فيما يأتي ذلك على وقع التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وكان المجمد قد بدأ مسيرته مع القادسية قبل أن ينتقل إلى كاظمة ثم السالمية، حيث برز وحمل شارة القيادة لعدة مواسم، قبل أن يعتزل قبل أشهر ويواصل خدمته العسكرية برتبة رائد حتى وفاته.
