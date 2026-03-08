انفجار أمام السفارة الأميركية في أوسلو.. الشرطة ترجّح هجومًا متعمّدًا

أعلنت الشرطة النرويجية أن الانفجار الذي وقع فجر الأحد قرب السفارة الأميركية في أوسلو قد يكون مرتبطًا بالوضع الأمني الراهن، مرجحة أن يكون هجومًا متعمّدًا استهدف ، من دون تحديد أي مشتبه بهم حتى الآن. وقالت إن الانفجار وقع قرابة الساعة الواحدة صباحًا، ما استدعى انتشارًا أمنيًا واسعًا في المنطقة.



وأكدت الشرطة عدم تسجيل إصابات، فيما تحدث شهود عن تصاعد الدخان من محيط مجمع السفارة، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق بالتنسيق مع مسؤولي البعثة الأميركية لتحديد ملابسات الحادث.

Advertisement