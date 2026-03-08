رئيس بلدية إسطنبول: لا يمكن كبح الحاجة إلى التغيير في تركيا

قال رئيس بلدية إسطنبول المسجون إن "المناورات التي تهدف إلى شل ، أكبر أحزاب في ، لن تنجح في كبح الإحباط الشعبي المتزايد تجاه الحكومة والحاجة إلى التغيير"، وفق "فرانس برس".







وصرّح إمام ردا على اسئلة "فرانس برس" عبر محاميه من زنزانته في سجن سيليفري بغرب إسطنبول، "بدأ مسار لا رجعة فيه نحو تغيير السلطة في تركيا ولن يتوقف حتى ينجح. لا أستطيع إيقافه... ولا الحزب الحاكم ولا ".







وأضاف: "مهما كانت المحاولات ضد حزبي أو ضدي، لن نتخلى عن مواصلة مسيرتنا مع الأمة نحو الديموقراطية".

