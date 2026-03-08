عراقجي يطالب ترامب بالاعتذار عن الحرب على إيران

طالب عباس عراقجي الرئيس الأميركي بالاعتذار عن شن الحرب على .





وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي" إن على "الاعتذار إلى شعوب المنطقة والشعب الإيراني عن عمليات القتل والتدمير التي ارتكبوها بحقّنا".





وأضاف أن "لا تسمح لأحد بالتدخل" في شؤونها الداخلية، في ما يتعلق باختيار خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية في 28 شباط/فبراير، وذلك بعدما قال ترامب الخميس إنه يتعيّن أن يساهم في اختيار المرشد الأعلى الإيراني المقبل.





وأكد أن صواريخ بلاده غير قادرة على بلوغ أراضي ، بينما برّر الضربات التي تستهدف دول الخليج. وقال إن " هم من بدأوا هذه الحرب ضدّنا وهاجمونا، ونحن ندافع عن أنفسنا. لذا من الواضح أن صواريخنا لا يمكنها بلوغ التراب الأميركي".





وأضاف "ما يمكننا القيام به هو مهاجمة القواعد والمنشآت الأميركية حولنا والموجودة للأسف على أراضي جيراننا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

