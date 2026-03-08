الإمارات: نحن في حالة دفاع عن النفس

أكدت أنها في حالة دفاع عن النفس في مواجهة ما وصفته بـ"الاعتداء الغاشم وغير المبرر"، مشيرة إلى أن الهجمات شملت أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية وأوقعت قتلى وجرحى. واعتبرت أن ذلك يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق وانتهاكًا لسيادتها وسلامة أراضيها.



وشددت الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار نحو مزيد من التصعيد في المنطقة، لكنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

