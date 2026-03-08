انفجارات في العاصمة الإيرانية.. وإسرائيل تعلن شن غارات واسعة

دوت عدة انفجارات في مختلف أنحاء الأحد، في اليوم التاسع للحرب الأميركية على .



ولم يتسن بعد معرفة المواقع المستهدفة في وقت ما زالت سحب الدخان تغطي سماء بعدما استُهدفت مستودعات للنفط داخل العاصمة وفي محيطها.

من جانبه، قال الجيش ، إنه بدأ للتو شن غارات واسعة استهدفت بنى تحتية للنظام في طهران ومناطق أخرى في إيران.