عربي-دولي
ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا
Lebanon 24
08-03-2026
|
11:28
photos
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في تصريح لشبكة "ABC" إن المرشد
الإيراني
الجديد "لن يبقى طويلًا" إذا لم يحصل على "موافقة"
الولايات المتحدة
، مضيفًا: "سيتعين عليه أن يحصل على موافقتنا". ويأتي هذا التصريح مع اقتراب
إيران
من إعلان اسم
خليفة
علي خامنئي
.
وقال:" هناك أشخاص من النظام القديم مؤهلون لخلافة
خامنئي
، وسأوافق على اختيار قائد جديد حتى لو كانت له صلات بالنظام السابق وهناك العديد من المؤهلين".
وكانت قد أفادت تقارير عن أن مجلس خبراء القيادة الإيراني توصّل إلى اختيار مرشد جديد خلفًا لعلي خامنئي، من دون إعلان اسمه حتى الآن، فيما أكد أعضاء في المجلس حصول التصويت وحسم الخيار النهائي، على أن تتولى الأمانة إعلان الاسم لاحقًا.
وبحسب ما نُقل عن أعضاء في المجلس، فإن المرشح الذي وقع عليه
الاختيار
حاز تأييد غالبية الأعضاء، في وقت تواصلت فيه التكهنات بشأن مجتبى خامنئي، من دون تأكيد رسمي لهويته.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متسارعة داخل إيران للإسراع في تثبيت القيادة بعد مقتل خامنئي في 28 شباط خلال الهجوم الأميركي
الإسرائيلي
على إيران.
