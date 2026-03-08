تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا

Lebanon 24
08-03-2026 | 11:28
ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا
ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لشبكة "ABC" إن المرشد الإيراني الجديد "لن يبقى طويلًا" إذا لم يحصل على "موافقة" الولايات المتحدة، مضيفًا: "سيتعين عليه أن يحصل على موافقتنا". ويأتي هذا التصريح مع اقتراب إيران من إعلان اسم خليفة علي خامنئي.
 
وقال:" هناك أشخاص من النظام القديم مؤهلون لخلافة خامنئي، وسأوافق على اختيار قائد جديد حتى لو كانت له صلات بالنظام السابق وهناك العديد من المؤهلين".
 
وكانت قد أفادت تقارير عن أن مجلس خبراء القيادة الإيراني توصّل إلى اختيار مرشد جديد خلفًا لعلي خامنئي، من دون إعلان اسمه حتى الآن، فيما أكد أعضاء في المجلس حصول التصويت وحسم الخيار النهائي، على أن تتولى الأمانة إعلان الاسم لاحقًا.

وبحسب ما نُقل عن أعضاء في المجلس، فإن المرشح الذي وقع عليه الاختيار حاز تأييد غالبية الأعضاء، في وقت تواصلت فيه التكهنات بشأن مجتبى خامنئي، من دون تأكيد رسمي لهويته.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متسارعة داخل إيران للإسراع في تثبيت القيادة بعد مقتل خامنئي في 28 شباط خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.
مواضيع ذات صلة
ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: القائد الجديد لن يدوم طويلا إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقتي أولا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير: استهداف المرشد الإيراني لن يسقط النظام
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

علي خامنئي

الإسرائيلي

الاختيار

إسرائيل

عين علي

Lebanon24
15:36 | 2026-03-08
Lebanon24
15:32 | 2026-03-08
Lebanon24
15:18 | 2026-03-08
Lebanon24
15:14 | 2026-03-08
Lebanon24
15:11 | 2026-03-08
Lebanon24
14:12 | 2026-03-08
