تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
8
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تحركات بحرية لافتة… سفن إيرانية تغادر الصين بمواد مرتبطة بالصواريخ الباليستية
Lebanon 24
08-03-2026
|
11:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعمت صحيفة "
واشنطن بوست
" بأنها حصلت على صور من الأقمار الصناعية لسفن إيرانية تغادر
الصين
حاملة مواد كيميائية مطلوبة لبرنامج
طهران
للصواريخ الباليستية.
وقالت الصحيفة الأميركية: "رست السفينتان شابديس وبارزين، القادرتان على حمل ما يصل إلى 6500 و14500 حاوية بطول 20 قدما على التوالي، في ميناء غاولان بمدينة تشوهاي، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين".
ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء القول إن غاولان هو ميناء رئيسي لشحن المواد الكيميائية، بما في ذلك بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية أساسية لوقود الصواريخ الصلب، الذي تحتاجه
إيران
بشدة لبرنامجها الصاروخي.
وجرت الإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تُمثل تحولا هاما في السياسة الخارجية
الصينية
، إذ سعت
بكين
سابقا إلى تجنب أي شكل من أشكال المواجهة مع
الولايات المتحدة
، بما في ذلك في
الشرق الأوسط
. ومن المتوقع أن تتجه السفن إلى ميناء
بندر
عباس
الإيراني
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران تجاهلت الفرصة الأخيرة ودمرنا قدراتها الصاروخية وبحريتها ونسعى لتدمير الصواريخ الباليستية
Lebanon 24
ترامب: إيران تجاهلت الفرصة الأخيرة ودمرنا قدراتها الصاروخية وبحريتها ونسعى لتدمير الصواريخ الباليستية
08/03/2026 22:12:13
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أكثر من 30 ضربة استهدفت منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أكثر من 30 ضربة استهدفت منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي
08/03/2026 22:12:13
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز الاتصال الوطني في البحرين: اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية العدائية
Lebanon 24
مركز الاتصال الوطني في البحرين: اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية العدائية
08/03/2026 22:12:13
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ما أنواع الصواريخ الباليستية الإيرانية وما مدى قدراتها؟
Lebanon 24
ما أنواع الصواريخ الباليستية الإيرانية وما مدى قدراتها؟
08/03/2026 22:12:13
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
واشنطن بوست
الإيراني
الصينية
هو مين
واشنطن
القادر
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
Lebanon 24
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
15:36 | 2026-03-08
08/03/2026 03:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
Lebanon 24
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
15:32 | 2026-03-08
08/03/2026 03:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال
15:18 | 2026-03-08
08/03/2026 03:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
15:14 | 2026-03-08
08/03/2026 03:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يختار الحوثيون الترقب وسط حرب ايران؟
Lebanon 24
لماذا يختار الحوثيون الترقب وسط حرب ايران؟
15:11 | 2026-03-08
08/03/2026 03:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
17:21 | 2026-03-07
07/03/2026 05:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2026-03-08
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
15:32 | 2026-03-08
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
15:18 | 2026-03-08
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال
15:14 | 2026-03-08
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
15:11 | 2026-03-08
لماذا يختار الحوثيون الترقب وسط حرب ايران؟
14:12 | 2026-03-08
ملك البحرين: لا مبرر لاعتداءات إيران
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
08/03/2026 22:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24