تحركات بحرية لافتة… سفن إيرانية تغادر الصين بمواد مرتبطة بالصواريخ الباليستية

زعمت صحيفة " " بأنها حصلت على صور من الأقمار الصناعية لسفن إيرانية تغادر حاملة مواد كيميائية مطلوبة لبرنامج للصواريخ الباليستية.





وقالت الصحيفة الأميركية: "رست السفينتان شابديس وبارزين، القادرتان على حمل ما يصل إلى 6500 و14500 حاوية بطول 20 قدما على التوالي، في ميناء غاولان بمدينة تشوهاي، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين".





ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء القول إن غاولان هو ميناء رئيسي لشحن المواد الكيميائية، بما في ذلك بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية أساسية لوقود الصواريخ الصلب، الذي تحتاجه بشدة لبرنامجها الصاروخي.





وجرت الإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تُمثل تحولا هاما في السياسة الخارجية ، إذ سعت سابقا إلى تجنب أي شكل من أشكال المواجهة مع ، بما في ذلك في . ومن المتوقع أن تتجه السفن إلى ميناء عباس .





Advertisement