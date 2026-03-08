ترامب يرفض توقيع أي تشريع جديد حتى يوافق الكونغرس على قانون الناخبين

هدد الرئيس الأميركي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، بأنه لن يوقع على أي تشريع آخر حتى يوافق على مشروع قانون يتعلق بالناخبين، والذي يعتقد أنه سيحرم بعض الناخبين من حقهم في التصويت.وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، وضع عقبة من أجل تمرير قانون إنقاذ أمريكا، الذي أقره مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في شباط، لكنه يواجه معركة صعبة في ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، حسب ما أوردت " ".وقال ترامب، الذي يقضي العطلة الأسبوعية في ناديه للجولف بولاية فلوريدا "بصفتي رئيسًا، لن أوقع على أي قوانين أخرى حتى يتم إقرار هذا القانون".