عربي-دولي

ترامب يرفض توقيع أي تشريع جديد حتى يوافق الكونغرس على قانون الناخبين

Lebanon 24
08-03-2026 | 11:57
ترامب يرفض توقيع أي تشريع جديد حتى يوافق الكونغرس على قانون الناخبين
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، بأنه لن يوقع على أي تشريع آخر حتى يوافق الكونغرس على مشروع قانون يتعلق بالناخبين، والذي يعتقد الديمقراطيون أنه سيحرم بعض الناخبين من حقهم في التصويت.


وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، وضع ترامب عقبة من أجل تمرير قانون إنقاذ أمريكا، الذي أقره مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في شباط، لكنه يواجه معركة صعبة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، حسب ما أوردت "رويترز".


وقال ترامب، الذي يقضي العطلة الأسبوعية في ناديه للجولف بولاية فلوريدا "بصفتي رئيسًا، لن أوقع على أي قوانين أخرى حتى يتم إقرار هذا القانون".
 
مواضيع ذات صلة
جمهوريون في الكونغرس يرفضون أي تحرّك عسكري لضم غرينلاند ويخالفون موقف ترامب
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو الكونغرس لتمرير قانون الإنفاق فورا من دون أي تعديل
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: نرفض أي محاولة جديدة للالتفاف على قانون الإيجارات السكنية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بصفتي رئيسا للولايات المتحدة لست مضطرا للعودة إلى الكونغرس للحصول على موافقة على الرسوم الجمركية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
15:36 | 2026-03-08
Lebanon24
15:32 | 2026-03-08
Lebanon24
15:18 | 2026-03-08
Lebanon24
15:14 | 2026-03-08
Lebanon24
15:11 | 2026-03-08
Lebanon24
14:12 | 2026-03-08
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24