ترامب وستارمر يبحثان الحرب في الشرق الأوسط

أجرى وكير ستارمر مباحثات هاتفية تطرقت إلى الحرب في ، بحسب ما أفادت ، الأحد، بعد انتقادات وجّهها الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء على خلفية التعاون في النزاع الحالي.





وأفادت متحدثة باسم داونينغ ستريت في بيان بأن المسؤولين تطرّقا إلى "الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي دعما للدفاع الجماعي عن النفس لشركائهما في المنطقة".



ورفض ستارمر بداية أي دور للندن في الحرب التي أطلقتها وإسرائيل على ، قبل أن يوافق لاحقا على طلب أميركي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".

وكان أعرب سابقا عن عدم رضاه عن المملكة المتحدة، وسخر من ستارمر، معتبرا أنه "ليس ونستون تشرشل".