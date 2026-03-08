تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب وستارمر يبحثان الحرب في الشرق الأوسط

Lebanon 24
08-03-2026 | 12:56
ترامب وستارمر يبحثان الحرب في الشرق الأوسط
ترامب وستارمر يبحثان الحرب في الشرق الأوسط photos 0
أجرى دونالد ترامب وكير ستارمر مباحثات هاتفية تطرقت إلى الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت لندن، الأحد، بعد انتقادات وجّهها الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء البريطاني على خلفية التعاون في النزاع الحالي.


وأفادت متحدثة باسم داونينغ ستريت في بيان بأن المسؤولين تطرّقا إلى "الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي دعما للدفاع الجماعي عن النفس لشركائهما في المنطقة".

ورفض ستارمر بداية أي دور للندن في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن يوافق لاحقا على طلب أميركي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".
وكان ترامب أعرب سابقا عن عدم رضاه عن المملكة المتحدة، وسخر من ستارمر، معتبرا أنه "ليس ونستون تشرشل".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: اتخذنا احتياطات لمنع الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 8% إلى 84 دولارا للبرميل بسبب الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نؤكد التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

كير ستارمر

البريطاني

إسرائيل

المملكة

دونالد

Lebanon24
15:36 | 2026-03-08
Lebanon24
15:32 | 2026-03-08
Lebanon24
15:18 | 2026-03-08
Lebanon24
15:14 | 2026-03-08
Lebanon24
15:11 | 2026-03-08
Lebanon24
14:12 | 2026-03-08
