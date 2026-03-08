تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً

Lebanon 24
08-03-2026 | 12:56
ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً
مع اقتراب إيران الإعلان عن اسم المرشد المقبل، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على أن المرشد الجديد "لن يدوم طويلاً" إذا لم توافق عليه واشنطن أولاً.

وقال ترامب لشبكة ABC News: "سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلاً"، مضيفاً: "نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل 10 سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك".
فيما لفت إلى أن "هناك أشخاصاً من النظام القديم مؤهلون لخلافة علي خامنئي" الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط.

إلى ذلك، اتهم إيران بأنها "كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط"، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.

وقال: "إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه".

فيما لم يستبعد ترامب إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني، موضحاً أن "كل شيء مطروح على الطاولة. كل شيء".
ترامب: القائد الجديد لن يدوم طويلا إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقتي أولا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: مجلس القيادة الموقت اتخذ ما يلزم لاجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:13:04 Lebanon 24 Lebanon 24

