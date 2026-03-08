ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً

مع اقتراب الإعلان عن اسم المرشد المقبل، شدد الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، على أن المرشد الجديد "لن يدوم طويلاً" إذا لم توافق عليه أولاً.



وقال لشبكة ABC News: "سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلاً"، مضيفاً: "نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل 10 سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك".

فيما لفت إلى أن "هناك أشخاصاً من النظام القديم مؤهلون لخلافة " الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية في 28 شباط.



إلى ذلك، اتهم إيران بأنها "كانت تخطط للسيطرة على "، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.



وقال: "إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه".



فيما لم يستبعد ترامب إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب ، موضحاً أن "كل شيء مطروح على الطاولة. كل شيء".