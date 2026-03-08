تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
8
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً
Lebanon 24
08-03-2026
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب
إيران
الإعلان عن اسم المرشد المقبل، شدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأحد، على أن المرشد الجديد "لن يدوم طويلاً" إذا لم توافق عليه
واشنطن
أولاً.
وقال
ترامب
لشبكة ABC News: "سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلاً"، مضيفاً: "نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل 10 سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك".
فيما لفت إلى أن "هناك أشخاصاً من النظام القديم مؤهلون لخلافة
علي خامنئي
" الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية
الإسرائيلية
في 28 شباط.
إلى ذلك، اتهم إيران بأنها "كانت تخطط للسيطرة على
الشرق الأوسط
"، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.
وقال: "إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه".
فيما لم يستبعد ترامب إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب
الإيراني
، موضحاً أن "كل شيء مطروح على الطاولة. كل شيء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: القائد الجديد لن يدوم طويلا إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقتي أولا
Lebanon 24
ترامب: القائد الجديد لن يدوم طويلا إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقتي أولا
08/03/2026 22:13:04
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا
Lebanon 24
ترامب للمرشد الإيراني الجديد: لن تبقى طويلًا
08/03/2026 22:13:04
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: مجلس القيادة الموقت اتخذ ما يلزم لاجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد
Lebanon 24
إيران: مجلس القيادة الموقت اتخذ ما يلزم لاجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد
08/03/2026 22:13:04
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
08/03/2026 22:13:04
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
علي خامنئي
الإسرائيلي
يوم الأحد
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
Lebanon 24
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
15:36 | 2026-03-08
08/03/2026 03:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
Lebanon 24
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
15:32 | 2026-03-08
08/03/2026 03:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال
15:18 | 2026-03-08
08/03/2026 03:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
15:14 | 2026-03-08
08/03/2026 03:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يختار الحوثيون الترقب وسط حرب ايران؟
Lebanon 24
لماذا يختار الحوثيون الترقب وسط حرب ايران؟
15:11 | 2026-03-08
08/03/2026 03:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
17:21 | 2026-03-07
07/03/2026 05:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2026-03-08
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
15:32 | 2026-03-08
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
15:18 | 2026-03-08
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستغل تركيز إسرائيل على إيران لتنفيذ هجمات في الشمال
15:14 | 2026-03-08
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
15:11 | 2026-03-08
لماذا يختار الحوثيون الترقب وسط حرب ايران؟
14:12 | 2026-03-08
ملك البحرين: لا مبرر لاعتداءات إيران
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
08/03/2026 22:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24