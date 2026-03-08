الحرس الثوري يهاجم مواقع جماعات معارضة بكردستان

نفّذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري ، الأحد، هجمات صاروخية على مواقع لجماعات كردية معارضة.

وأضافت وكالة "فارس" الأحد، أن وحدة الصواريخ في القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت، فجر اليوم، مواقع "جماعات انفصالية" في إقليم كردستان ، حيث أصابت نقطتين من هذه المواقع بدقة.



جاء هذا بعدما تعرض مخيم تابع للحزب الكردستاني الإيراني لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، الثلاثاء الماضي.



كشفت مصادر مطلعة أن بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأميركي فكرة قلب النظام الإيراني عبر الاستعانة بالأكراد الإيرانيين المعارضين، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

كما كشفت المصادر أن تحدّث هاتفياً مع قادة أكراد في العراق، الماضي، لمناقشة الحرب الأميركية على وما قد يحدث لاحقاً.



وقال مصدران إن ترامب تحدث إلى مسعود بارزاني وبافل طالباني، بعد يوم واحد من تفجر الحرب على إيران يوم 28 فبراير الماضي.



كما أضاف مصدر آخر أن هذه الاتصالات جاءت نتيجة أشهر من جهود الضغط التي مارسها نتنياهو خلف الكواليس.