Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ملك البحرين: لا مبرر لاعتداءات إيران

Lebanon 24
08-03-2026 | 14:12
ملك البحرين: لا مبرر لاعتداءات إيران
ملك البحرين: لا مبرر لاعتداءات إيران photos 0
قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، إن اعتداءات إيران "غير المسبوقة" لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
وذكر ملك البحرين، في كلمة له: "يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا والدول الشقيقة والصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران".

وأضاف: "مملكة البحرين كانت وستظل دولة سلام ولم تبادر  يوما إلى استعداء أحد وتنتهج سبيل التعاون وحسن الجوار".

وتابع: "وإننا لنثمن عاليا ما أبدته قواتنا المسلحة، برجالها البواسل، وكافة الأجهزة المعنية، من جاهزية ويقظة ومسؤولية وطنية، وما قامت به من تصدٍّ حازمٍ أحبط تلك المحاولات، وحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. وهو جهدٌ نعتزّ به ونقدره حق قدره، وستخلّده الذاكرة الوطنية بكل فخر".
وأردف قائلا: "وفي خضم هذه التطورات، كان من حسن طالع البحرين ما أحاط بها من دعم ومساندة أخوية صادقة تجلّت في التضامن الخليجي الذي جاء في أبهى صوره، كما هو العهد به دائمًا. ولقد أثلجت صدورنا الاتصالات التي تلقيناها من الدول الشقيقة والصديقة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة تأييدها التام للمملكة واستقرارها، ومعربة عن تمنياتها بالخير لكم جميعًا، وهي مواقف نعتز بها وتعكس ما تحظى به بلادنا من تقدير واحترام مشهود لها".

وأبرز العاهل البحريني: "رغم التحديات، ستظلّ البحرين ثابتة على نهج الحكمة والاعتدال، وماضية بثقةٍ واتزان في أداء التزاماتها تجاه محيطها العربي ومجتمعها الدولي. وعلى هذا الأساس جاء انضمامنا إلى مجلس السلام المعني بإعادة إعمار غزة تعبيرًا صادقًا عن وضوح مواقف بلادنا وانسجام سياساتها مع المساعي الهادفة إلى نشر السلام، وإعادة البناء، وتهيئة أسباب الاستقرار".
 
