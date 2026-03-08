رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات

بحث الشيخ زايد آل رئيس ، خلال اتصال هاتفي تلقاه الأحد من جورجا ميلوني رئيسة وزراء ، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المتسارع فيها وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.





وجددت رئيسة وزراء إيطاليا إدانة بلادها الاعتداءات السافرة التي تواصل استهداف دولة وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق ، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وسيادتها، وسلامة أراضيها، ومواطنيها.



كما أعربت ميلوني عن شكرها وتقديرها لرئيس دولة الإمارات للاهتمام الذي توليه الدولة للرعايا الإيطاليين المقيمين فيها خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره لميلوني لموقف إيطاليا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.



وأكد الجانبان أن استمرار التصعيد العسكري يقوض الاستقرار والأمن في منطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية والأزمات في المنطقة.