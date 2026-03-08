تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات

Lebanon 24
08-03-2026 | 15:14
A-
A+
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي تلقاه الأحد من جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المتسارع فيها وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.


وجددت رئيسة وزراء إيطاليا إدانة بلادها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وسيادتها، وسلامة أراضيها، ومواطنيها.

كما أعربت ميلوني عن شكرها وتقديرها لرئيس دولة الإمارات للاهتمام الذي توليه الدولة للرعايا الإيطاليين المقيمين فيها خلال هذه الظروف الصعبة.
من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره لميلوني لموقف إيطاليا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

وأكد الجانبان أن استمرار التصعيد العسكري يقوض الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط ويزيد من حدة التوترات الإقليمية والأزمات في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة الوزراء الإيطالية: نريد أن يكون تعاوننا مع إفريقيا سياسيا ومتعدد الأطراف
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري مُتضامناً مع طرابلس: نتبنى صرخة رئيس بلديتها بأولوية تحويل الأموال اللازمة للمعالجة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على إفريقيا آمنة ومستقرة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دولة الإمارات

الشرق الأوسط

الإيطالية

الإيرانية

الإيراني

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-03-08
Lebanon24
18:04 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:44 | 2026-03-08
Lebanon24
17:41 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24