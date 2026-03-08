تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل

Lebanon 24
08-03-2026 | 15:32
A-
A+
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل
كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزمان زيارة إسرائيل يوم الثلاثاء.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تستعد إسرائيل لاستقبال جاريد كوشنر يوم الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ بدء "عملية زئير الأسد".

وأضافت: "ربما يأتي لتقديم آخر المستجدات حول المفاوضات مع إيران".

كما كشف مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس": "أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يعتزمان الوصول إلى إسرائيل يوم الثلاثاء".

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية خلال الأيام الماضية، في إطار العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد".

وفي المقابل، ردّت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة في المنطقة، إلى جانب أهداف داخل إسرائيل، في تصعيد اعتبره مراقبون الأخطر منذ سنوات، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة إقليميا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: روسيا تتوقع زيارة كوشنر وويتكوف إلى موسكو ولم تُحدَّد مواعيد بعد
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة إسرائيل الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: جاريد كوشنر يجري زيارة إلى إسرائيل الثلثاء المقبل
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كوشنر: عملنا مع إسرائيل لوقف التصعيد ونعمل الآن على نزع سلاح حماس
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-03-08
Lebanon24
18:04 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:44 | 2026-03-08
Lebanon24
17:41 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24