كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي يعتزمان زيارة يوم الثلاثاء.

وقالت القناة 12 : "تستعد إسرائيل لاستقبال جاريد كوشنر يوم الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى منذ بدء "عملية زئير ".



وأضافت: "ربما يأتي لتقديم آخر المستجدات حول المفاوضات مع ".



كما كشف مراسل موقع "أكسيوس"، رافيد على حسابه في منصة "إكس": "أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن مبعوثي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يعتزمان الوصول إلى إسرائيل يوم الثلاثاء".



وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في ظل تصاعد المواجهة بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي خلال الأيام الماضية، في إطار العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد".



وفي المقابل، ردّت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة في المنطقة، إلى جانب أهداف داخل إسرائيل، في تصعيد اعتبره مراقبون الأخطر منذ سنوات، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة إقليميا.