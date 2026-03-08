عراقجي: لن ننهي الحرب الآن

أعلن ، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن ليست على استعداد لمناقشة إنهاء الحرب مع وإسرائيل الآن، بينما شدد على أن طهران "لا تسمح لأحد بالتدخل" في شؤونها الداخلية، في ما يتعلق باختيار خليفة للمرشد علي خامنئي.



وصرح عراقجي لشبكة NBC أن وأميركا انتهكتا بالفعل وقف النار الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب الأيام الـ12 العام الماضي، مضيفاً: "والآن تريدون المطالبة بوقف إطلاق نار مرة أخرى؟ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

كما أردف أنه "يجب أن يكون هناك إنهاء دائم للحرب"، لافتاً إلى أنه "ما لم نصل لذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".



أما عن هجمات دول الخليج، فنفى أن تكون "تهاجم جيرانها" عن قصد. وقال: "نحن نهاجم القواعد والمنشآت والمصالح الأميركية، والتي تقع للأسف على أراضي جيراننا".

إلى ذلك، شدد على أنه في حال نشرت قوات برية في إيران، "فلدينا جنود أشداء ينتظرون أي عدو يدخل أراضينا ليقاتلوه ويقضوا عليه ويدمروه"، وفق تعبيره.



وفيما يخص تصريحات الرئيس الأميركي ، الأسبوع الفائت، بأن أحد أسباب شن الحرب هو أن طهران ستمتلك قريباً صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، فنفى الوزير الإيراني ذلك.



كما أضاف: "هذا غير صحيح. إنها في الواقع معلومات مضللة. كما تعلمون، لدينا القدرة على إنتاج صواريخ، لكننا حصرنا أنفسنا عمداً في مدى أقل من 2000 كيلومتر، لأننا لا نريد أن يُنظر إلينا كتهديد من قبل أي جهة أخرى في العالم".