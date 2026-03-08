تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: لن ننهي الحرب الآن

Lebanon 24
08-03-2026 | 15:36
A-
A+
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن
عراقجي: لن ننهي الحرب الآن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن طهران ليست على استعداد لمناقشة إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل الآن، بينما شدد على أن طهران "لا تسمح لأحد بالتدخل" في شؤونها الداخلية، في ما يتعلق باختيار خليفة للمرشد علي خامنئي.

وصرح عراقجي لشبكة NBC أن إسرائيل وأميركا انتهكتا بالفعل وقف النار الذي تم التوصل إليه لإنهاء حرب الأيام الـ12 العام الماضي، مضيفاً: "والآن تريدون المطالبة بوقف إطلاق نار مرة أخرى؟ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".
كما أردف أنه "يجب أن يكون هناك إنهاء دائم للحرب"، لافتاً إلى أنه "ما لم نصل لذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

أما عن هجمات إيران على دول الخليج، فنفى أن تكون إيران "تهاجم جيرانها" عن قصد. وقال: "نحن نهاجم القواعد والمنشآت والمصالح الأميركية، والتي تقع للأسف على أراضي جيراننا".
إلى ذلك، شدد على أنه في حال نشرت واشنطن قوات برية في إيران، "فلدينا جنود أشداء ينتظرون أي عدو يدخل أراضينا ليقاتلوه ويقضوا عليه ويدمروه"، وفق تعبيره.

وفيما يخص تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الفائت، بأن أحد أسباب شن الحرب هو أن طهران ستمتلك قريباً صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، فنفى الوزير الإيراني ذلك.

كما أضاف: "هذا غير صحيح. إنها في الواقع معلومات مضللة. كما تعلمون، لدينا القدرة على إنتاج صواريخ، لكننا حصرنا أنفسنا عمداً في مدى أقل من 2000 كيلومتر، لأننا لا نريد أن يُنظر إلينا كتهديد من قبل أي جهة أخرى في العالم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي في منشور على "اكس": نحن من نحدد زمان وكيفية إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى في حال الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: باستعادة جثة ران غفيلي ننهي أحد أهداف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي للجزيرة: احتمال الحرب موجود دائما ونحن مستعدون لذلك ومن أجل الحيلولة دون وقوع الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إيران على

يوم الأحد

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-03-08
Lebanon24
18:04 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:44 | 2026-03-08
Lebanon24
17:41 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24