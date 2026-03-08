قاليباف: لم نبدأ الحرب وسنضرب أي قاعدة أميركية تهاجمنا

أكد رئيس محمد باقر قاليباف أن يستغل الرئيس الأميركي لتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن ستهاجم أي منطقة تُشن منها هجمات ضدها من . وأضاف أن دول الجوار ساعدت في ملف المفاوضات وأن علاقات إيران معها ودية، وأن بعض هذه الدول تعهدت بضبط التحركات الأميركية على أراضيها.

وأشار قاليباف إلى أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل إن العدو هو من بدأ، مشيرًا إلى أن تهديد باستهداف تجمعات المواطنين والمخازن والمحطات الحيوية مثل مخازن الوقود ومحطة تحلية المياه يُعد بمثابة استهداف للبنى التحتية، مؤكدًا أن أي هجوم على هذه البنى سيواجه برد فوري من إيران يستهدف البنى التحتية للعدو.