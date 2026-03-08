تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قاليباف: لم نبدأ الحرب وسنضرب أي قاعدة أميركية تهاجمنا

Lebanon 24
08-03-2026 | 16:11
قاليباف: لم نبدأ الحرب وسنضرب أي قاعدة أميركية تهاجمنا
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن إيران ستهاجم أي منطقة تُشن منها هجمات ضدها من الولايات المتحدة. وأضاف أن دول الجوار ساعدت في ملف المفاوضات وأن علاقات إيران معها ودية، وأن بعض هذه الدول تعهدت بضبط التحركات الأميركية على أراضيها.

وأشار قاليباف إلى أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل إن العدو هو من بدأ، مشيرًا إلى أن تهديد ترامب باستهداف تجمعات المواطنين والمخازن والمحطات الحيوية مثل مخازن الوقود ومحطة تحلية المياه يُعد بمثابة استهداف للبنى التحتية، مؤكدًا أن أي هجوم على هذه البنى سيواجه برد فوري من إيران يستهدف البنى التحتية للعدو.

