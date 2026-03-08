تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي في العمليات ضد إيران
Lebanon 24
08-03-2026
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
القيادة المركزية الأمريكية
وفاة جندي
أمريكي
الليلة الماضية متأثراً بالجروح التي أصيب بها خلال الهجمات
الإيرانية
الأولى.
وأصيب الجندي في هجوم استهدف القوات
الأمريكية
في
السعودية
في الأول من آذار، ليصبح الجندي السابع الذي يقتل في إطار العمليات العسكرية ضد
إيران
.
Advertisement
